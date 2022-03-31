Полуфиналы баскетбольного первенства ЦФО пройдут в Орле и Липецке

В прошедшие выходные завершилось регулярное первенство в дивизионе «ЦФО» среди мужских команд, досрочную победу в нем одержал баскетбольный клуб «Рязань». А уже 8 апреля начнутся полуфинальные турниры, которые пройдут в Орле и Липецке. От дивизиона «Московская область» борьбу за звание сильнейшего в Центральном федеральном округе поведут наши старые знакомые «Олимпик» (Мытищи) и «Кристалл» (Лыткарино).

- Реклама -

В заключительные дни гладкого первенства БК «Рязань» на своем паркете дважды уверено взял верх над ярославским «Буревестником» – 92:68, 93:68. В свою очередь финишировавший вторым БК «Брянск» оказался сильнее липецкого «Грин Хилла» – 87:76, 94:65.

Итоговое положение команд:

1. БК «Рязань» — 39 очков (19 побед, 20 игр);

2. БК «Брянск» — 36 очков (16 побед, 20 игр);

3. «Буревестник» (Ярославль) — 31 очко (11 побед, 20 игр);

4. БК «ОрелГУ» — 29 очков (9 побед, 20 игр);

5. БК «Тверь» — 23 очка (3 победы, 20 игр);

6. «Грин Хилл» (Липецк) — 20 очков (2 победы, 20 игр).

- Реклама -

Примечание: с команды «Грин Хилл» сняты 2 очка.

Согласно занятым местам в регулярном первенстве были сформированы две полуфинальные группы. В Липецке борьбу за выход в «Финал четырех» поведут БК «Брянск» (Брянская область), «Буревестник» (г. Ярославль), «Олимпик» (г.о. Мытищи) и «Грин Хилл» (Липецкая область). В Орле силами померятся «Кристалл» (г.о. Лыткарино), БК «Тверь» (Тверская область), БК «Рязань» (Рязанская область), БК «ОрелГУ» (г. Орел). Соревнования пройдут с 8 по 10 апреля.

Календарь игр

8 апреля (пятница)

16:00 «Кристалл» — БК «Тверь»

18:30 БК «Рязань» — БК «ОрелГУ»

9 апреля (суббота)

14:00 БК «Тверь» — БК «Рязань»

16:30 БК «ОрелГУ» — «Кристалл»

10 апреля (воскресенье)

12:00 «Кристалл» — БК «Рязань»

14:30 БК «ОрелГУ» — БК «Тверь»

Матчи будут проходит в Орле в спорткомплексе «ОГУ» имени И.С. Тургенева.