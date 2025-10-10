Полуфинал КВН в Рязани пройдет при полном аншлаге

Уже завтра, 11 октября, Рязанский дворец молодёжи станет эпицентром юмора. Здесь состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН. Зрителей ждет полная посадка, свободных мест не останется.

Однако у тех, кто еще не успел приобрести билеты, есть последняя возможность оказаться в зале. В паблике 7info проходит розыгрыш. На кону — пять призовых наборов, каждый из которых включает в себя два билета на главное юмористическое событие этой осени.

За право выйти в финал будут бороться команды из Рязани, Воронежа, Егорьевска и Республики Мордовия. Зрителей ждет по-настоящему захватывающее и увлекательное зрелище, остроумные шутки, яркие выступления и борьба за выход в следующий этап.

Возрастное ограничение 12+.