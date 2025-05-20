Получивший тяжёлое ранение боец СВО сыграл свадьбу в Рязани

В Рязани сыграл свадьбу боец СВО, получивший тяжёлое ранение. Об этом сообщает региональное отделение Фонда «Защитники Отечества».

Судя по снимкам, свадьба Петра Рябова и его супруги Юлии прошла в «Рыбацкой деревне» под Рязанью. На фотографиях также видно, что у жениха протез руки.

«Создание семьи — это только начало. Впереди у нас большая дорога, и очень важно, чтобы на этом пути рядом были люди, которым можно доверять», — поделился своими эмоциями Петр Рябов.

Рязанец выразил благодарность своему социальному координатору Ольге Непрокиной и заместителю руководителя Фонда Юлии Перепечиной за поддержку в этот важный день: «Спасибо! Их внимание и поддержка бесценны для меня».

Фото: vk.com/fond_zo62