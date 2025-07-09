Получившая гражданство РФ латиноамериканка задержана за наркоторговлю в Рязани

В Рязани сотрудники полиции уличили 34-летнюю женщину, недавно получившую российское гражданство, в попытке сбыта наркотических веществ. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков и отдела МВД по Октябрьскому району города Рязани, была установлена причастность уроженки одной из стран Латинской Америки к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские задержали подозреваемую и провели обследование арендованной ею квартиры на улице Зубковой. В жилище были обнаружены свёртки с производным мефедрона (так называемой «солью») общей массой 5 граммов.

Женщина призналась, что получала запрещённые вещества бесконтактным способом от анонимных сообщников и размещала их в тайниках-закладках на территории города.

Во время дальнейших поисковых мероприятий на улицах Братиславской, Преображенской и Луговой сотрудники полиции нашли ещё 7 закладок с тем же веществом. Общий объём изъятого из незаконного оборота составил около 62 граммов «соли».

Следственным управлением УМВД по Рязанской области в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере). Женщина заключена под стражу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.