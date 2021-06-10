Получить заём станет удобнее

Пройти процедуру идентификации и оценки кредитного риска при получении займов теперь можно с помощью Цифрового профиля. Это сервис, который позволяет гражданам дистанционно через личный кабинет Единого портала Госуслуг предоставлять финансовых организациям данные о себе в цифровом виде. Для этого необходима подтвержденная учетная запись. Ранее к сервису подключились банки и страховые компании, теперь к инфраструктуре Цифрового профиля присоединяются и первые микрофинансовые организации.
В 2020 году жители Рязанской области оформили в региональных микрофинансовых организациях 965 займов. Общий объем предоставленных займов превысил 18,5 млн рублей.