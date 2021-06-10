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Четверг, 10 июня, 2021
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Получить заём станет удобнее

7info7
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Пройти процедуру идентификации и оценки кредитного риска при получении займов теперь можно с помощью Цифрового профиля. Это сервис, который позволяет гражданам дистанционно через личный кабинет Единого портала Госуслуг предоставлять финансовых организациям данные о себе в цифровом виде. Для этого необходима подтвержденная учетная запись. Ранее к сервису подключились банки и страховые компании, теперь к инфраструктуре Цифрового профиля присоединяются и первые микрофинансовые организации.

Дистанционное взаимодействие выгодно и потребителям, и участникам рынка, — считает заместитель рязанского отделения Банка России Сергей Никоноров. – Гражданам не нужно собирать дополнительные бумаги, можно избежать посещения офиса. Микрофинансовые организации могут оптимизировать расходы и снизить риски, ведь они будут видеть подтвержденную информацию о потенциальном заёмщике.

В 2020 году жители Рязанской области оформили в региональных микрофинансовых организациях 965 займов. Общий объем предоставленных займов превысил 18,5 млн рублей.

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