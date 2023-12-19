Получить массовые социально значимые услуги рязанцы могут в режиме онлайн

В рамках реализации концепции перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме 24/7 рязанцы получили возможность получать массовые социально значимые услуги через портал Госуслуг в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На портале рязанцы могут получить 33 муниципальные услуги. Речь идёт о сферах земельных и имущественных отношений, строительства, размещения рекламы на вывесках, благоустройства, транспорта, дорог, соцподдержки, распределения жилья. Также доступны 14 услуг муниципальных учреждений, в частности, запись в детский сад, зачисление в школу, электронный дневник и другие.

Совместно с Минцифры России и правительством Рязанской в Рязани ведётся работа по оптимизации процедуры предоставления муниципальных услуг – упрощается сценарий оказания услуг, сокращаются количество взаимодействий и сроки предоставления услуг. Начата разработка цифровых регламентов по 12 наиболее востребованным муниципальным услугам. Завершить разработку цифровых регламентов по всем муниципальным услугам планируется в 2025 году.