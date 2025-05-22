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Image by Freepik
Транспорт и дороги

Полтора миллиарда потратили на развитие дорог в Рязанской области в 2024 году

Анастасия Мериакри

Общий объём финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» в 2024 году составил 1 млрд 480 млн 422,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани»:

— установлено 1373 дорожных знака, 83,42 кв.м искусственных неровностей и два светофора Т.7;

— нанесено 38,4 км продольной и 7 259 кв.м поперечной дорожной разметки;

— заделано 6 352,8 кв.м аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии;

— разработана проектная документация на ремонт 15 участков дорожной сети.

За счёт средств, выделенных из областного бюджета и бюджета города Рязани, были проведены:

— ремонт 18 участков улично-дорожной сети, в том числе 9 участков в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

— нанесение дорожной разметки на 27 объектах;

— восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 8 участках.

Общая протяжённость отремонтированных участков составила 14,9 км, в том числе 9,7 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

МБУ «ДБГ» заключило двухлетний муниципальный контракт на восстановление подземного пешеходного перехода на остановке общественного транспорта «ТД «Барс». Срок выполнения работ — 2025 год.

За счёт средств бюджета города Рязани, направленных МБУ «Дирекция благоустройства города» на реализацию муниципального задания, были проведены работы на 709 участках улично-дорожной сети города. Также при комплексном ремонте дорог и тротуаров были выполнены работы по занижению бордюрного камня с учётом доступности для маломобильных групп населения и устройству тактильной плитки.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» установили три светофора, оборудовали 16 нерегулируемых переходов, на 49 перекрёстках установили видеосистемы и элементы управления движением. Также провели техобслуживание 134 светофорных объектов.

Фактический объем финансирования программы «Благоустройство города Рязани» в 2024 году составил 1 млрд 14 млн 801,7 тыс. руб. Средства направлены на содержание, уборку и освещение территории, а также на приобретение транспорта для коммунального хозяйства и дорог.  

Общий объем финансирования программы «Общественный транспорт» – 1 млрд 63 млн 499,95 тыс. руб. На эти средства:  

— отремонтированы контактные сети троллейбусов (20,6 км);

— приобретены 28 низкопольных автобусов и 5 троллейбусов «Адмирал»;

— заключены контракты на перевозки пассажиров (614 255,42 тыс. руб.).

Проводился мониторинг интервалов и наполняемости транспорта, рассматривались обращения граждан по маршрутам. В 2024 году увеличено количество автобусов на маршрутах №20 и №6.

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