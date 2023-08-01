Польский провидец Яцковский предрёк миру «два краха», которые в корне поменяют всё уже этим летом

Фестиваль уличного кино вновь посетит Рязань. Гостей ждет крупнейший в мире зрительский просмотр короткометражного кино, 1000 площадок, полмиллиона зрителей и голосование за понравившийся фильм фонариками.
В 1949 году Вера Мухина создала фарфоровую статуэтку известного артиста Сергея Кореня в роли Меркуцио из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».
Артист балета застыл в грациозной позе победителя. Слегка надменный наклон головы, горделивый взгляд, бравая осанка. Величественный и монументально-декоративный портрет.