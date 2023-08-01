Польский провидец Яцковский предрёк миру «два краха», которые в корне поменяют всё уже этим летом

Провидец из Польши Кшиштоф Яцковский изначально благодаря своему дару помогал искать пропавших людей. А теперь он решил заглянуть в будущее мира, и увиденное им вряд ли успокоит миллионы человек.

В качестве тревожных событий будущего Яцковецкий назвал приближающиеся экономические падения. Их он назвал «двумя крахами»:

– Нас ожидают два краха. Я называю это маленьким крахом и большим крахом. Следствием большого экономического краха станет появление новой платежной системы, которую создаст Китай. К ней присоединятся многие государства, не желающие мириться с финансовой политикой США и Европы, в том числе и Россия. Это станет сильнейшим ударом по нынешним «хозяевам» планеты и положит конец существующей гегемонии Запада, — цитирует провидца wday.ru.

И случится всё совсем скоро, возможно, уже этим летом.