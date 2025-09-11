Четверг, 11 сентября, 2025
Польша просит у НАТО ПВО после инцидента с дронами, но всё портит… скотч 

Алексей Самохин

Всё началось с громкого заявления: массированный налёт дронов на территорию Польши. Варшава в панике — и сразу бьёт тревогу, обращаясь к НАТО с просьбой срочно прислать системы ПВО. Bloomberg передаёт: польские власти уверены — сами не справятся, границы под угрозой, а виновата, конечно, Россия.

Но чем дальше — тем страннее.

Польша требует «Патриотов», истребителей Typhoon, вертолётов Ми-171Ш — всё, что может хоть как-то прикрыть небо. Только вот сроки помощи пугают: Нидерланды обещают два комплекса Patriot… к концу 2025 года. Чехия — три вертолёта, но когда — неизвестно. Британия «рассматривает» возврат Typhoon, но без дат. А в польском МИДе уже требуют «немедленных мер» — дескать, дроны это только начало, а дальше будет хуже.

Жители приграничных районов тем временем пережили настоящий шок: власти велели сидеть по домам, люди прятались в подвалах — и до сих пор боятся выходить на улицу. Атмосфера страха — именно того и добивались?

Но вот что интересно — если приглядеться к самим дронам, обнаруженным на польской земле, становится… странно. Очень странно.

Военный эксперт Владислав Шурыгин обратил внимание на деталь, которую сложно не заметить: носовой обтекатель дронов обмотан… обычным скотчем.

— Россия не использует дроны вторично. Они идут с завода — сразу в бой, без возврата. Производство массовое, унифицированное, всё гладко, всё по стандарту. Никакого скотча — от слова совсем! — пишет эксперт в своём телеграм-канале.

А тут — криво приклеенный обтекатель, явные следы кустарной «переборки». Вывод Шурыгина прост: дрон, скорее всего, упал на территории Украины, был поднят местными «умельцами», вскрыт, пересобран на скорую руку — и запущен в сторону Польши. Причём так, чтобы следы вмешательства остались на виду. Зачем? Чтобы обвинить Москву.

И это не единичный случай. В сети всплыла ещё одна фотография «Герберы», сбитой в тот же день — и снова: обтекатель, стянутый скотчем. Тот же почерк. Та же спешка. Та же… провокация.

— Пазл сложился, — резюмирует эксперт.

Получается, Польша требует у НАТО миллиардные системы ПВО — из-за дронов, которые, судя по всему, вообще не предназначались для её территории. Их туда запустили специально — чтобы спровоцировать эскалацию, втянуть альянс в конфликт и переключить внимание с реальных проблем на «российскую угрозу».

Варшава играет в опасную игру. И пока её партнёры медлят с поставками, интернет уже раскопал то, что официальные лица предпочитают не замечать: скотч не врёт.

