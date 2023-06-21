Полпред президента Щёголев побывал в рязанском пункте отбора на военную службу по контракту

В ходе рабочей поездки в Рязанскую область полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев вместе с главой региона Павлом Малковым посетил пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Они ознакомились с организацией процесса работы пункта, а также с тем, как ведётся информирование населения о льготах, которые предоставляются контрактникам и членам их семей. Военком Рязанской области Олег Серкез отметил, что среди рязанцев вырос интерес к службе по контракту. Во всех районах работают мобильные пункты отбора. Консультации гражданам также оказывают в МФЦ.

Игорь Щеголев положительно оценил проводимую работу, вместе с тем обратил внимание на стесненные условия в кабинетах пункта. Павел Малков доложил: в связи с возросшим интересом к службе по контракту и соответствующим увеличением штата сотрудников принято решение о выделении помещения в здании на улице Каширина. Сейчас его ремонтируют.