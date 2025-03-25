Половодье 2025 в Рязанской области практически завершилось

На 24 марта на реках Рязанской области практически завершилось половодье 2025 года. Об этом сообщает регионального Гидрометцентра.

На реке Оке, на участке между Рязанью и Елатьмой в Касимовском округе, обновились минимальные исторические уровни 2020 года отметок половодья за весь период наблюдений.

На части рек Рязанской области Истья, Потапьево, Ранова, Верда, Проня, Мокша суммарный подъем уровней воды составлял в пределах 0 … + 0,5 м.

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В общепринятом смысле в 2025 году половодье в рязанской области было (вскрытие рек ото льда), но без существенных подъемов уровней воды.

Практически на всех реках отметки уровней воды соответствуют, либо приближаются к меженным значениям.