Полнолуние 9 августа: почему Луна Осетровая, когда наблюдать

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Август 2025 года порадует всех любителей астрономии и ночного неба целым рядом ярких событий. Уже 9 августа произойдёт полнолуние, которое носит красивое название Осетровая Луна. Но это не всё — в те же дни на небе выстроятся сразу шесть планет, а также случится пик знаменитого метеорного потока Персеиды. Об этом сообщает проект Star Walk.

Фазы Луны в августе 2025 года

  • 9 августаПолнолуние (10:55 МСК)
  • 16 августа — Последняя четверть
  • 23 августа — Новолуние
  • 31 августа — Первая четверть

Полнолуние наступит 9 августа 2025 года в 10:55 по московскому времени. Однако не переживайте, если вы пропустите сам пик — визуально полная Луна будет видна и в ночь на 9-е, и в ночь на 10-е августа.

Почему августовское полнолуние называют Осетровой Луной?

Название «Осетровая Луна» пришло из традиций коренных народов Северной Америки. В августе в Великих озёрах начинался активный нерест озёрного осетра, что делало этот период важным для рыболовства.

Осётр — древнейшая рыба, практически не изменившаяся с доисторических времён. Некоторые особи живут до 150 лет и могут достигать более трёх метров в длину.

Сегодня почти все 26 видов осетровых находятся под угрозой исчезновения. Это имя Луны — напоминание о важности бережного отношения к природе.

Полнолуние и парад шести планет

Августовская полная Луна совпадает с редким небесным явлением — выравниванием шести планет: Меркурия, Венеры, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

В утренние часы:

  • Сатурн будет виден рядом с заходящей Луной в созвездии Рыб;
  • Юпитер и Венера — сиять низко на востоке в созвездии Близнецов (12 августа их соединение составит всего 0°51′);
  • Меркурий — появится чуть ниже, в созвездии Рака;
  • Уран и Нептун — можно найти в телескоп или бинокль.

Это визуальное выравнивание планет станет прекрасным фоном для прощания с полной Луной на рассвете.

Персеиды против полной Луны — кто ярче?

Пик Персеид в 2025 году приходится на ночь с 11 на 12 августа — всего через несколько дней после полнолуния. Это не самое удачное совпадение: в этот период Луна будет освещена примерно на 92%, что затруднит наблюдение тусклых метеоров.

Однако и здесь есть решение: наблюдайте Персеиды на предрассветных часах, когда Луна уже зашла или скрылась за природным препятствием — деревом, зданием, горой. При удаче можно увидеть яркие болиды, пробивающиеся даже сквозь лунный свет.

Это будет суперлуние?

Нет, полнолуние 9 августа 2025 года — не суперлуние. Хотя Луна может казаться особенно большой у горизонта (эффект лунной иллюзии), ближайшее суперлуние случится позже — 7 октября (Урожайная Луна), и будет на 6,6% больше и 13% ярче обычного.

В 2025 году августовская полная Луна будет находиться в созвездии Козерога. 

Полнолуние в культурах мира

Августовское полнолуние имеет много названий:

  • Кукурузная Луна, Черешневая Луна, Рисовая Луна — у разных народов Северной Америки;
  • Луна Урожая — у китайцев;
  • Травяная Луна — у виккан;
  • Луна Споров — у кельтов;
  • Фруктовая Луна — у чероки;
  • Красная Луна — из-за дымки в знойные летние ночи.

В южном полушарии августовская Луна известна под другими названиями: Снежная, Грозовая, Голодная, Волчья Луна.

Небо в августе будет полным космических чудес. Не забудьте запланировать наблюдение и выбрать тёмное место подальше от городских огней. 

