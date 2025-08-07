Полнолуние 9 августа: почему Луна Осетровая, когда наблюдать

Август 2025 года порадует всех любителей астрономии и ночного неба целым рядом ярких событий. Уже 9 августа произойдёт полнолуние, которое носит красивое название Осетровая Луна. Но это не всё — в те же дни на небе выстроятся сразу шесть планет, а также случится пик знаменитого метеорного потока Персеиды. Об этом сообщает проект Star Walk.

Фазы Луны в августе 2025 года



9 августа — Полнолуние (10:55 МСК)



— (10:55 МСК) 16 августа — Последняя четверть



— Последняя четверть 23 августа — Новолуние



— Новолуние 31 августа — Первая четверть



Полнолуние наступит 9 августа 2025 года в 10:55 по московскому времени. Однако не переживайте, если вы пропустите сам пик — визуально полная Луна будет видна и в ночь на 9-е, и в ночь на 10-е августа.

Почему августовское полнолуние называют Осетровой Луной?

Название «Осетровая Луна» пришло из традиций коренных народов Северной Америки. В августе в Великих озёрах начинался активный нерест озёрного осетра, что делало этот период важным для рыболовства.

Осётр — древнейшая рыба, практически не изменившаяся с доисторических времён. Некоторые особи живут до 150 лет и могут достигать более трёх метров в длину.

Сегодня почти все 26 видов осетровых находятся под угрозой исчезновения. Это имя Луны — напоминание о важности бережного отношения к природе.

Полнолуние и парад шести планет

Августовская полная Луна совпадает с редким небесным явлением — выравниванием шести планет: Меркурия, Венеры, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

В утренние часы:

Сатурн будет виден рядом с заходящей Луной в созвездии Рыб;



будет виден рядом с заходящей Луной в созвездии Рыб; Юпитер и Венера — сиять низко на востоке в созвездии Близнецов (12 августа их соединение составит всего 0°51′);



— сиять низко на востоке в созвездии Близнецов (12 августа их соединение составит всего 0°51′); Меркурий — появится чуть ниже, в созвездии Рака;



— появится чуть ниже, в созвездии Рака; Уран и Нептун — можно найти в телескоп или бинокль.



Это визуальное выравнивание планет станет прекрасным фоном для прощания с полной Луной на рассвете.

Персеиды против полной Луны — кто ярче?

Пик Персеид в 2025 году приходится на ночь с 11 на 12 августа — всего через несколько дней после полнолуния. Это не самое удачное совпадение: в этот период Луна будет освещена примерно на 92%, что затруднит наблюдение тусклых метеоров.

Однако и здесь есть решение: наблюдайте Персеиды на предрассветных часах, когда Луна уже зашла или скрылась за природным препятствием — деревом, зданием, горой. При удаче можно увидеть яркие болиды, пробивающиеся даже сквозь лунный свет.

Это будет суперлуние?

Нет, полнолуние 9 августа 2025 года — не суперлуние. Хотя Луна может казаться особенно большой у горизонта (эффект лунной иллюзии), ближайшее суперлуние случится позже — 7 октября (Урожайная Луна), и будет на 6,6% больше и 13% ярче обычного.

В 2025 году августовская полная Луна будет находиться в созвездии Козерога.

Полнолуние в культурах мира

Августовское полнолуние имеет много названий:

Кукурузная Луна , Черешневая Луна , Рисовая Луна — у разных народов Северной Америки;



, , — у разных народов Северной Америки; Луна Урожая — у китайцев;



— у китайцев; Травяная Луна — у виккан;



— у виккан; Луна Споров — у кельтов;



— у кельтов; Фруктовая Луна — у чероки;



— у чероки; Красная Луна — из-за дымки в знойные летние ночи.



В южном полушарии августовская Луна известна под другими названиями: Снежная, Грозовая, Голодная, Волчья Луна.

Небо в августе будет полным космических чудес. Не забудьте запланировать наблюдение и выбрать тёмное место подальше от городских огней.