Полнолуние 9 августа: почему Луна Осетровая, когда наблюдать

Август 2025 года порадует всех любителей астрономии и ночного неба целым рядом ярких событий. Уже 9 августа произойдёт полнолуние, которое носит красивое название Осетровая Луна. Но это не всё — в те же дни на небе выстроятся сразу шесть планет, а также случится пик знаменитого метеорного потока Персеиды. Об этом сообщает проект Star Walk.
Фазы Луны в августе 2025 года
- 9 августа — Полнолуние (10:55 МСК)
- 16 августа — Последняя четверть
- 23 августа — Новолуние
- 31 августа — Первая четверть
Полнолуние наступит 9 августа 2025 года в 10:55 по московскому времени. Однако не переживайте, если вы пропустите сам пик — визуально полная Луна будет видна и в ночь на 9-е, и в ночь на 10-е августа.
Почему августовское полнолуние называют Осетровой Луной?
Название «Осетровая Луна» пришло из традиций коренных народов Северной Америки. В августе в Великих озёрах начинался активный нерест озёрного осетра, что делало этот период важным для рыболовства.
Осётр — древнейшая рыба, практически не изменившаяся с доисторических времён. Некоторые особи живут до 150 лет и могут достигать более трёх метров в длину.
Сегодня почти все 26 видов осетровых находятся под угрозой исчезновения. Это имя Луны — напоминание о важности бережного отношения к природе.
Полнолуние и парад шести планет
Августовская полная Луна совпадает с редким небесным явлением — выравниванием шести планет: Меркурия, Венеры, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.
В утренние часы:
- Сатурн будет виден рядом с заходящей Луной в созвездии Рыб;
- Юпитер и Венера — сиять низко на востоке в созвездии Близнецов (12 августа их соединение составит всего 0°51′);
- Меркурий — появится чуть ниже, в созвездии Рака;
- Уран и Нептун — можно найти в телескоп или бинокль.
Это визуальное выравнивание планет станет прекрасным фоном для прощания с полной Луной на рассвете.
Персеиды против полной Луны — кто ярче?
Пик Персеид в 2025 году приходится на ночь с 11 на 12 августа — всего через несколько дней после полнолуния. Это не самое удачное совпадение: в этот период Луна будет освещена примерно на 92%, что затруднит наблюдение тусклых метеоров.
Однако и здесь есть решение: наблюдайте Персеиды на предрассветных часах, когда Луна уже зашла или скрылась за природным препятствием — деревом, зданием, горой. При удаче можно увидеть яркие болиды, пробивающиеся даже сквозь лунный свет.
Это будет суперлуние?
Нет, полнолуние 9 августа 2025 года — не суперлуние. Хотя Луна может казаться особенно большой у горизонта (эффект лунной иллюзии), ближайшее суперлуние случится позже — 7 октября (Урожайная Луна), и будет на 6,6% больше и 13% ярче обычного.
В 2025 году августовская полная Луна будет находиться в созвездии Козерога.
Полнолуние в культурах мира
Августовское полнолуние имеет много названий:
- Кукурузная Луна, Черешневая Луна, Рисовая Луна — у разных народов Северной Америки;
- Луна Урожая — у китайцев;
- Травяная Луна — у виккан;
- Луна Споров — у кельтов;
- Фруктовая Луна — у чероки;
- Красная Луна — из-за дымки в знойные летние ночи.
В южном полушарии августовская Луна известна под другими названиями: Снежная, Грозовая, Голодная, Волчья Луна.
Небо в августе будет полным космических чудес. Не забудьте запланировать наблюдение и выбрать тёмное место подальше от городских огней.