Полковник ВСУ пообещал скорый поход на Брянскую область

Украинские военные в ближайшее время могут вторгнуться в приграничные регионы России, в том числе Брянскую область, пишут «Брянские новости» со ссылкой на полковника ВСУ.
По его словам, украинское командование задействовало для этого диверсантов. Также он назвал планы Киева «разумным военным подходом».
Полковник уточнил, что не готов оценить масштаб запланированной операции.
В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
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