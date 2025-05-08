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Новости России

Полковник ВСУ пообещал скорый поход на Брянскую область

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Украинские военные в ближайшее время могут вторгнуться в приграничные регионы России, в том числе Брянскую область, пишут «Брянские новости» со ссылкой на полковника ВСУ.

«В приграничье Курской области так же, как в приграничье Белгородской и Брянской областей, происходят боевые действия и стычки», – утверждает военный.

По его словам, украинское командование задействовало для этого диверсантов. Также он назвал планы Киева «разумным военным подходом».

Полковник уточнил, что не готов оценить масштаб запланированной операции.

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В Брянской области действует режим контртеррористической операции.

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