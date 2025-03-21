Полковник рассказал, как вычисляют бойцов ВСУ, маскирующихся под бабушек

Российские военные выявляют бойцов ВСУ, маскирующихся под мирных жителей в Курской области, в том числе под бабушек, по татуировкам и говору, заявил в интервью «АиФ» представитель «Офицеров России» полковник в отставке Тимур Сыртланов.
По его словам, пленных действительно много, но их количество не разглашается.
Военный предположил, что всех, кто напал на Курскую область, будут судить по уголовным статьям.
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Как ранее рассказали бойцы сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат», украинский военный пытался выехать из Суджи, переодевшись в бабушку, но его быстро вычислили.