Полковник рассказал, как вычисляют бойцов ВСУ, маскирующихся под бабушек

Российские военные выявляют бойцов ВСУ, маскирующихся под мирных жителей в Курской области, в том числе под бабушек, по татуировкам и говору, заявил в интервью « АиФ » представитель «Офицеров России» полковник в отставке Тимур Сыртланов.

По его словам, пленных действительно много, но их количество не разглашается.

«Все эти хитропопые ребята очень быстро вычисляются. В первую очередь по языку, по манере разговаривать и по татуировкам. У них нет шансов проехать куда-то вглубь России, потому что работают определенные фильтры, на дорогах заслоны — не проскочишь», — отметил Сыртланов.

Военный предположил, что всех, кто напал на Курскую область, будут судить по уголовным статьям.

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Как ранее рассказали бойцы сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат», украинский военный пытался выехать из Суджи, переодевшись в бабушку, но его быстро вычислили.