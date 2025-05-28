Полковник Матвийчук: Россия уничтожила склады для немецких ракет Taurus

Российские военные, вероятно, нанесли удары по украинским складам, где противник планировал хранить немецкие дальнобойные ракеты Taurus, заявил «МК» полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, это стало ответом Москвы на регулярные налеты дронов ВСУ на российские регионы в последние дни.

«Есть данные, что мы уничтожили склады, на которых, возможно, гипотетически планировалось размещение ракет Taurus», — сказал Матвийчук.

Он добавил, что российская армия нанесла удар по заводу «Антонов» в Киеве, поразила аэродромы в Староконстантинове на Западной Украине, а также уничтожила завод по сборке и выпуску беспилотных катеров в Одессе.