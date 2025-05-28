Полковник Матвийчук: Россия уничтожила склады для немецких ракет Taurus

Российские военные, вероятно, нанесли удары по украинским складам, где противник планировал хранить немецкие дальнобойные ракеты Taurus, заявил «МК» полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, это стало ответом Москвы на регулярные налеты дронов ВСУ на российские регионы в последние дни.
Он добавил, что российская армия нанесла удар по заводу «Антонов» в Киеве, поразила аэродромы в Староконстантинове на Западной Украине, а также уничтожила завод по сборке и выпуску беспилотных катеров в Одессе.
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