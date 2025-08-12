В преддверии переговоров Украина стремится показать, что способна вести боевые действия с Россией на равных и при этом сохранять поддержку НАТО и Европы. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят плацдарм для нового наступления на Курскую область с привлечением наёмников из Бразилии, Мексики и Колумбии. По словам Матвийчука, эти действия связаны с желанием Киева укрепить свой статус субъекта международного права на фоне готовящейся встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а также поисков Европой путей урегулирования конфликта.

Эксперт отметил, что группировка численностью 1,5 тысячи украинских военных не сможет серьёзно повлиять на ситуацию у границы.

«Во-первых, мы, наученные опытом, на страже своих границ. Во-вторых, у Украины нет достаточных сил. Они могут провести частную операцию, углубившись на 10–20 или даже до 500 метров в Курскую область, чтобы заявить на весь мир, что начали боевые действия в России. Это пиар-акция, белый шум», — считает полковник.

Ранее сообщалось, что около 50 тысяч украинских военных, включая наёмников, сосредоточены в Черниговской области и могут готовить попытку прорыва в сторону России.