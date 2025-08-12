Вторник, 12 августа, 2025
Новости России

Полковник Матвийчук: подготовка плацдарма у границы с Курской областью — пиар-акция Украины

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

В преддверии переговоров Украина стремится показать, что способна вести боевые действия с Россией на равных и при этом сохранять поддержку НАТО и Европы. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят плацдарм для нового наступления на Курскую область с привлечением наёмников из Бразилии, Мексики и Колумбии. По словам Матвийчука, эти действия связаны с желанием Киева укрепить свой статус субъекта международного права на фоне готовящейся встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а также поисков Европой путей урегулирования конфликта.

Эксперт отметил, что группировка численностью 1,5 тысячи украинских военных не сможет серьёзно повлиять на ситуацию у границы.

«Во-первых, мы, наученные опытом, на страже своих границ. Во-вторых, у Украины нет достаточных сил. Они могут провести частную операцию, углубившись на 10–20 или даже до 500 метров в Курскую область, чтобы заявить на весь мир, что начали боевые действия в России. Это пиар-акция, белый шум», — считает полковник. 

Ранее сообщалось, что около 50 тысяч украинских военных, включая наёмников, сосредоточены в Черниговской области и могут готовить попытку прорыва в сторону России.

Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Общество

Александра Трусова объявила имя сына

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как назвала сына. Имя первенца она сообщила в своем телеграм-канале 11 августа.
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Новости России

Повышение пенсии в сентябре: кому ждать удвоенную выплату

В сентябре этого года ряд российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, повышение коснётся нескольких категорий граждан, у которых юридически значимые обстоятельства наступили в августе.

Власть и политика

Ветераны СВО станут наблюдателями на выборах в Рязанской области

По словам председателя проекта «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), члена СПЧ Александра Брода, вернувшиеся с фронта бойцы всё активнее работают в общественных штабах и готовятся к роли наблюдателей на участках.
Происшествия

Жительница Рязани фиктивно прописала у себя пятерых мигрантов 

Ранее рязанка уже была осуждена за аналогичное преступление. Теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, предусматривающей до 5 лет лишения свободы.
Новости мира

The Daily Telegraph: Зеленский смягчил позицию по территориальным уступкам

Президент Украины Владимир Зеленский, накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил возможность территориальных уступок ради завершения конфликта.
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову 

Рязанский областной суд, изучив материалы дела, изменил приговор районного суда, снизил наказание в виде лишения свободы до 16 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и уменьшил сумму штрафа до 399 млн 950 тыс 000 рублей. 
Новости России

«Я дам тебе ласку»: мать раскрыла переписку дочери с 40-летним брокером из Екатеринбурга

Брокер из Екатеринбурга, которого обвинили в сексе с 14-летней...
Новости России

Коц: на Украине началась паника из-за прорыва ВС России под Добропольем

Возможный прорыв российской армии под Добропольем в ДНР вызвал...
Общество

Нагрузка на комбайны ниже, производительность – выше, почва – плодороднее. Илья Богданчиков – о том, как инновации в утилизации отходов меняют сельское хозяйство России

Какие технологии и оборудование уже сегодня позволяют эффективно перерабатывать растительные остатки? Каковы их экономические и экологические преимущества?
Новости России

Актер Садальский отказался выступать с военной тематикой в зоне СВО

Артист Станислав Садальский отказался выступать с военной тематикой перед ранеными военными в зоне...