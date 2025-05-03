Бывший полковник армии США Энтони Шэффер заявил на YouTube-канале аналитика Эндрю Наполитано, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил всё, что от него требовалось, и теперь его может ожидать скорое устранение. Об этом пишет News.ru.

По его словам, украинский лидер сознательно затягивает конфликт, несмотря на предложения о мирном урегулировании.

«Зеленский — мертвец. Его полезность для всех сторон подходит к концу. Не думаю, что его ждет счастливое будущее — ни с Украиной, ни с нами (США), ни с Россией», — подчеркнул Шэффер.

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По мнению экс-военного, Зеленский упустил все возможности для мира, начиная со Стамбульских переговоров, когда был предложен мирный договор. Сейчас у него нет никаких рычагов, чтобы изменить ситуацию. Шэффер также считает, что в случае территориальных уступок Зеленскому может угрожать опасность со стороны ультраправых сил.