Суббота, 3 мая, 2025
13.7 C
Рязань
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости мира

Полковник армии США рассказал о будущем Зеленского

Алексей Самохин

Бывший полковник армии США Энтони Шэффер заявил на YouTube-канале аналитика Эндрю Наполитано, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил всё, что от него требовалось, и теперь его может ожидать скорое устранение. Об этом пишет News.ru.

По его словам, украинский лидер сознательно затягивает конфликт, несмотря на предложения о мирном урегулировании.

«Зеленский — мертвец. Его полезность для всех сторон подходит к концу. Не думаю, что его ждет счастливое будущее — ни с Украиной, ни с нами (США), ни с Россией», — подчеркнул Шэффер.

Реклама

По мнению экс-военного, Зеленский упустил все возможности для мира, начиная со Стамбульских переговоров, когда был предложен мирный договор. Сейчас у него нет никаких рычагов, чтобы изменить ситуацию. Шэффер также считает, что в случае территориальных уступок Зеленскому может угрожать опасность со стороны ультраправых сил.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.