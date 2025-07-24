80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, сформированная в основном из жителей Львовской области, запомнилась по ряду жестоких преступлений. Уже в 2022 году было раскрыто множество фактов расстрелов пленных российских солдат и казней мирных жителей, пишет aif.ru.

Военный эксперт Геннадий Алехин отметил, что бойцы российской армии хорошо помнят эти события, и это влияет на их настрой в бою:

«Наши ребята помнят, кого расстреливали ВСУ. Они знают, против кого сражаются. Это не просто враг на поле боя, это подразделение, проявившее себя через издевательства и преступления», — сказал он.

По словам Алехина, огромные потери 80-й бригады в Сумах стали закономерным и моральным ответом за совершённые преступления. Российские бойцы мотивированы памятью о погибших сослуживцах и выполняют боевые задачи с полной отдачей.

«Каждый солдат понимает, против кого он воюет. Это добавляет решимости уничтожать врага», — подчеркнул эксперт.

Известно, что бойцы 80-й бригады ВСУ часто вступали в бой под действием психотропных веществ. Сообщается о случаях, когда украинские солдаты, возвращаясь во Львов, грабили аптеки ради «допинга».

Сейчас, по данным источников, поставки препаратов прекратились, что также повлияло на боеспособность подразделения и стало одной из причин тяжёлых потерь.