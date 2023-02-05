Воскресенье, 5 февраля, 2023
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Полковник Алехин объяснил, зачем ВСУ бьют по пустым селам возле Белгорода

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Полковник запаса Геннадий Алехин рассказал интервью изданию Украина.ру, зачем ВСУ бьют по пустым селам возле Белгорода.

По его словам, так украинские военные и наемники проводят боевое слаживание. на территории бывших пионерлагерей в лесах под Харьковом и Волчанском.

«Стрельнули – уехали. Попали или не попали – это неважно. Главное, что тренировка была в условиях, максимально приближенных к боевым», – пояснил Алехин.

Военный эксперт уточнил, что войска противника учатся стрелять из кочующих минометов.

Алехин добавил, что ситуация рядом с границей в Белгородской области остается напряженной.

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