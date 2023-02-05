Полковник Алехин объяснил, зачем ВСУ бьют по пустым селам возле Белгорода

Полковник запаса Геннадий Алехин рассказал интервью изданию Украина.ру, зачем ВСУ бьют по пустым селам возле Белгорода.

По его словам, так украинские военные и наемники проводят боевое слаживание. на территории бывших пионерлагерей в лесах под Харьковом и Волчанском.

«Стрельнули – уехали. Попали или не попали – это неважно. Главное, что тренировка была в условиях, максимально приближенных к боевым», – пояснил Алехин.

Военный эксперт уточнил, что войска противника учатся стрелять из кочующих минометов.

Алехин добавил, что ситуация рядом с границей в Белгородской области остается напряженной.