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Политологи высоко оценили деятельность депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Макарова

Елена Лобанова
Фото пресс-службы правительства Рязанской области
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В четверг, 22 апреля, в Рязани прошло заседание клуба политологов, на котором обсуждали характеристики хорошего депутата. Многие согласились с тем, что региону нужен такой депутат, как Андрей Макаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. 

В ходе заседания собравшиеся пытались ответить на вопрос, каким именно должен быть депутат, представляющий регион в Госдуме. Политологи сравнивались работу различных представителей и пришли к выводу, что такой человек должен быть хорошим оратором, обладать харизмой и хорошо разбираться в законотворчестве. 

Член клуба политологов Ирина Сизова отметила, что идеальный вариант – это сформировать депутатский пул из достойных и активных людей, хорошо знающих положение дел в регионе. 

— Все вопросы, которые обозначил в Послании Президент РФ, потребуют жесточайшей финансовой дисциплины. Мы хорошо знаем, насколько требователен в этом отношении, а также к отработке всех решений для получения бюджетных средств Председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Все мы знаем, какой большой авторитет он имеет и в федеральных министерствах и ведомствах. Считаю, что региону необходимо сохранить такого депутата, – подчеркнула Ирина Сизова.

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