Политологи высоко оценили деятельность депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Макарова

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В четверг, 22 апреля, в Рязани прошло заседание клуба политологов, на котором обсуждали характеристики хорошего депутата. Многие согласились с тем, что региону нужен такой депутат, как Андрей Макаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В ходе заседания собравшиеся пытались ответить на вопрос, каким именно должен быть депутат, представляющий регион в Госдуме. Политологи сравнивались работу различных представителей и пришли к выводу, что такой человек должен быть хорошим оратором, обладать харизмой и хорошо разбираться в законотворчестве.

Член клуба политологов Ирина Сизова отметила, что идеальный вариант – это сформировать депутатский пул из достойных и активных людей, хорошо знающих положение дел в регионе.