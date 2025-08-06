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Новости России

Политолог: Визит Уиткоффа в Москву не повлияет на отношения России и США

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Очередной визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву вряд ли окажет значительное влияние на российско-американские отношения или позицию России на мировом экономическом рынке. Об этом изданию «Абзац» заявил политолог Юрий Самонкин.

По его словам, украинская тематика — лишь одна из возможных тем диалога между сторонами, но далеко не единственная и не определяющая.

«Трамп действует скорее прагматично. Формально он может представляться как «голубь мира», делая миротворческие заявления и грозя новыми санкциями. Но если говорить о реальной политике, то у США и России остаются общие интересы — в области безопасности, космоса, борьбы с терроризмом», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что США рассматривают восстановление двусторонних отношений шире, чем только через призму конфликта на Украине. Среди сфер возможного сотрудничества — торговля, экономические проекты, прямое авиасообщение, туризм, а также координация действий на Ближнем Востоке, где обстановка до сих пор остаётся нестабильной.

«Вся глобальная система не вращается только вокруг Украины, хотя эта тема и важна на переговорах», — добавил Самонкин.

По его мнению, Белый дом понимает важность взаимодействия с Россией и не заинтересован в дальнейшем обострении. Эксперт считает, что после завершения специальной военной операции США могут признать действия Москвы на украинском направлении оправданными.

Что известно о визите Уиткоффа

6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву на переговоры, ключевой темой которых стал украинский вопрос. Его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По итогам встречи президент США Дональд Трамп пообещал принять решение по вопросу антироссийских пошлин. Американская сторона установила срок для достижения договорённостей — он истекает 8 августа.

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