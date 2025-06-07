ЦРУ может быть причастно к подготовке украинских боевиков для проведения терактов на территории России. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил заместитель директора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов. По его словам, США по-прежнему рассматривают Россию как противника.

«ЦРУ — неотъемлемая часть американского «глубинного государства», которое продолжает борьбу против России. Агентство, по моему мнению, может готовить украинских террористов для проведения тайных операций на территории РФ, направленных против граждан и объектов инфраструктуры», — заявил Суслов.

Он отметил, что после смены власти на Украине в 2014 году ЦРУ установило, как он считает, полный контроль над украинскими спецслужбами — Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО).

Примером такого влияния политолог назвал назначение Кирилла Буданова* на пост главы ГУР.

«Нынешний глава ГУР Буданов* — боевик, прошедший обучение в рамках программ ЦРУ. Он участвовал в подготовке антироссийских агентов и теперь возглавляет украинскую военную разведку. То есть он, по сути, является прямым агентом ЦРУ», — заключил Суслов.

*Буданов — внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга