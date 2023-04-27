Политолог Шипилин рассказал, о чем Си Цзиньпин мог разговаривать с Зеленским

Политолог Павел Шипилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не смог получить каких-то обязательств со стороны Китая во время разговора с Си Цзиньпинем. Об этом он рассказал РИА ФАН.
Эксперт предполагает, что звонок носил «дежурный характер», так как за час невозможно обсудить все проблемные вопросы.
По мнению Шипилина, Си Цзиньпин рассчитывает на более тесное взаимодействие с Россией. Китайский лидер приезжал в Россию к Путину, провёл в нашей стране два дня. После этого РФ посетили министр обороны Китая и другие серьезные люди. В то же время общение с Украиной скорее для галочки.
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