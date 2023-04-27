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Четверг, 27 апреля, 2023

Политолог Шипилин рассказал, о чем Си Цзиньпин мог разговаривать с Зеленским

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Политолог Павел Шипилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не смог получить каких-то обязательств со стороны Китая во время разговора с Си Цзиньпинем. Об этом он рассказал РИА ФАН.

Эксперт предполагает, что звонок носил «дежурный характер», так как за час невозможно обсудить все проблемные вопросы.

— Думаю, что Си Цзиньпин ограничился некими общими фразами, без конкретики, — цитирует агентство политолога.

По мнению Шипилина, Си Цзиньпин рассчитывает на более тесное взаимодействие с Россией. Китайский лидер приезжал в Россию к Путину, провёл в нашей стране два дня. После этого РФ посетили министр обороны Китая и другие серьезные люди. В то же время общение с Украиной скорее для галочки.

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