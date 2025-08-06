Россия может испытать на прочность единство НАТО в ответ на поставки западного оружия Украине. Такое мнение выразил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии NEWS.ru.

По его словам, Москва рассматривает возможность нанесения ударов по странам, которые поставляют Украине вооружение, способное поражать цели на территории России. В первую очередь, речь идёт о ведущих европейских государствах — Великобритании, Франции и Германии.

«Россия может нанести удары по тем государствам, чьи ракеты наносят ущерб нашей территории. Это станет ответом на прямую военную угрозу», — отметил Перенджиев.

«НАТО постоянно ссылается на статью 5 своего устава, предусматривающую коллективную оборону. Однако остаётся вопрос: готовы ли они действительно действовать в случае подобной эскалации?»

Эксперт подчеркнул, что в случае удара по одной из стран-членов Альянса, ответ НАТО будет важным тестом на прочность союзнических обязательств. Он также напомнил, что ведущие европейские государства заключили между собой отдельные договорённости о совместных действиях в случае кризисных ситуаций.