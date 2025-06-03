Политолог раскрыл грустный смысл переговоров России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной носят технический характер и не направлены на достижение мирного урегулирования. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, стороны продолжают обсуждать вопросы, касающиеся текущей ситуации, включая обмен пленными и передачу тел погибших военнослужащих. При этом, как подчеркнул Перенджиев, речь о деэскалации конфликта не идёт.

— Раунды переговоров, вероятно, будут касаться не мира, а правил ведения конфликта. Мы уже видели, что стороны договорились об обмене пленными. Возможно, в дальнейшем Киев осознает потерю позиций на линии боевого соприкосновения, — отметил он.

Перенджиев считает, что ситуация на переговорах лишь усугубляет противостояние. Он обратил внимание на то, что Украина не демонстрирует готовности идти на компромисс, а страны НАТО продолжают поддерживать эскалацию.

— Обстрелы и теракты не прекращаются, Украина не учитывает интересы России. Кроме того, западные кураторы подливают масла в огонь, — подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, ключевым условием со стороны Москвы остаются прекращение обстрелов, выход украинских войск с территорий, вошедших в состав России, и обеспечение безопасности новых регионов. Выполнение этих требований, по его словам, пока невозможно.