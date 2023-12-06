Политолог предупредил россиян о возможных атаках ВСУ в новогодние праздники

Политолог и журналист Борис Межуев рассказал, стоит ли ждать атак ВСУ в новогодние праздники.

По словам специалиста, на фоне вынуждения к переговорам с Россией, внутри украинской армии и общества могут возникнуть силы, которые захотят омрачить россиянам Новый год.

«Я думаю, в ближайшие полгода мы будем иметь дело с запусками БПЛА или попытками взрывов инфраструктуры», — передает слова Межуева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Политолог отметил, что дипломатические подвижки зачастую становятся для ВСУ поводом для провокаций.

Под угрозой остаются регионы западнее Москвы и приграничные территории. При этом, успокоил Межуев, вряд ли эти провокации будут серьезными.