Среда, 6 декабря, 2023
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Политолог предупредил россиян о возможных атаках ВСУ в новогодние праздники

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Политолог и журналист Борис Межуев рассказал, стоит ли ждать атак ВСУ в новогодние праздники.

По словам специалиста, на фоне вынуждения к переговорам с Россией, внутри украинской армии и общества могут возникнуть силы, которые захотят омрачить россиянам Новый год.

«Я думаю, в ближайшие полгода мы будем иметь дело с запусками БПЛА или попытками взрывов инфраструктуры», — передает слова Межуева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Политолог отметил, что дипломатические подвижки зачастую становятся для ВСУ поводом для провокаций.

Под угрозой остаются регионы западнее Москвы и приграничные территории. При этом, успокоил Межуев, вряд ли эти провокации будут серьезными.

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