Политолог предрек глобальный экономический кризис на Украине

Политолог Сергей Разгуляев предположил, что в ближайшее время на Украине может начаться серьезный экономический кризис.

Причину возможного кризиса эксперт видит в массовом оттоке людей в страны Европы: «Часть, конечно, вернется. А куда возвращаться сейчас? В этот хаос? В ЕС хоть пособия платят и у кого-то работа есть», — передает слова Разгуляева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Политолог отметил, что большая часть мужского населения, которая осталась в стране, участвует в боевых действиях. Отсутствие рабочей силы ударит по сельскому хозяйству и всей экономике Украины.

По мнению Разгуляева, стране необходимо скорее капитулировать, чтобы начать восстанавливать производства, иначе «страна просто опустеет».