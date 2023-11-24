Пятница, 24 ноября, 2023
На главнуюНовости мира

Политолог предрек глобальный экономический кризис на Украине

7info 2
Изображение от Freepik
spot_img

Политолог Сергей Разгуляев предположил, что в ближайшее время на Украине может начаться серьезный экономический кризис.

Причину возможного кризиса эксперт видит в массовом оттоке людей в страны Европы: «Часть, конечно, вернется. А куда возвращаться сейчас? В этот хаос? В ЕС хоть пособия платят и у кого-то работа есть», — передает слова Разгуляева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Политолог отметил, что большая часть мужского населения, которая осталась в стране, участвует в боевых действиях. Отсутствие рабочей силы ударит по сельскому хозяйству и всей экономике Украины.

По мнению Разгуляева, стране необходимо скорее капитулировать, чтобы начать восстанавливать производства, иначе «страна просто опустеет».

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах