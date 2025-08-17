Президент Украины Владимир Зеленский после окончания конфликта с Россией может оказаться в американской тюрьме Гуантанамо из-за теневого бизнеса, связанного с незаконным оборотом оружия и продажей органов. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, политолог Александр Перенджиев. По его словам, криминальную экономику на Украине поддерживают представители власти и высокопоставленные военные.

«Когда я говорил о том, что Зеленский может оказаться в Гуантанамо, речь идёт не столько о коррупции, сколько о криминальной теневой экономике. Скорее всего, центры чёрной трансплантологии могут существовать и на самой Украине. Возможно, не в Киеве, а на Западной Украине созданы такие центры управления этим бизнесом — по незаконному обороту оружия и трансплантологии. Есть своя логистика и кадры: в деле участвуют как высокопоставленные военные, так и представители высшей власти», — пояснил эксперт.

Политолог отметил, что со временем Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут выйти на эти преступные схемы. Следствие способно выявить и кураторов бизнеса в европейских странах.

«Антикоррупционные структуры, которые Зеленский пытался подчинить себе, изначально не предназначались для борьбы с теневой экономикой. Но рано или поздно они будут вынуждены заняться этими делами. У них возникает дилемма: где коррупция, а где преступный бизнес, который трогать опасно, пока в нём замешан не только Зеленский, но и другие украинские чиновники, а также лица, связанные с Лондоном. Для самих антикоррупционеров это может обернуться угрозой жизни — их просто могут убрать», — резюмировал Перенджиев.