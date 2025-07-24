Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским исключена при любых обстоятельствах. Об этом заявил в разговоре с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, позиции Зеленского слабеют, и в будущем его может ждать уголовное преследование.

«Я уверен, что такой встречи не будет ни при каких условиях. Зеленскому уже не с Путиным нужно встречаться. Скорее всего, в ближайшее время ему вообще не с кем будет встречаться, кроме людей, которые наденут на него наручники. Думаю, именно с ними он и встретится. И это, кстати, ещё не худший для него вариант. Встречаться с человеком, которого можно назвать уголовником, Путину просто неуместно», — подчеркнул эксперт.

Политолог также выразил надежду, что в будущем власть на Украине изменится и станет более рациональной. При этом, отметил он, для России важнейшей задачей остаётся достижение целей специальной военной операции (СВО).

«Понятно, что и сейчас в украинской делегации нет для нас союзников. Но в текущих условиях приходится с кем-то вести диалог. Мы надеемся, что в будущем структура власти в Киеве изменится. Не обязательно в лучшую сторону, но хотя бы с элементами здравого смысла. На это у нас есть расчёт. При этом переговорный процесс не отменяет задач: Донбасс должен быть освобождён, а буферные зоны — сформированы. СВО продолжается, и её цели постепенно реализуются», — подытожил Перенджиев.