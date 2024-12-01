Политолог Перенджиев объяснил, почему Россия начала уничтожать мосты на Украине

Уничтожение мостов на территории Украины стало ответом российского военного командования на удары Вооружённых сил Украины вглубь РФ с использованием иностранного оружия, а также на заявления западных политиков, рассказал в беседе с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он отметил, что многие задавались вопросом, почему такие атаки, направленные на нарушение логистики противника, не проводились раньше.

«Многие всегда спрашивали, почему Россия не уничтожает мосты, которые являются важными транспортными коммуникациями для переброски личного состава, техники и боеприпасов. Сегодня стало известно об уничтожении моста в Черниговской области. Это говорит о том, что в ответ на заявления и ракетные атаки мы начинаем делать то, от чего российское военное командование раньше воздерживалось по разным причинам. В конце концов, нас вынудили наносить такие удары», — пояснил Перенджиев.

По его словам, удары Вооружённых сил РФ по мостам можно рассматривать как своеобразное предупреждение о том, что Москва, в случае продолжения обстрелов, поставок оружия и переброски иностранных военных, будет готова уничтожать логистическую инфраструктуру. Эксперт добавил, что российская сторона прекратит такие действия, если до ВСУ «дойдёт».

«Мы сначала целенаправленно уничтожали энергетику, а сейчас, думаю, постепенно переключимся на мосты. Если до ВСУ дойдёт и они будут вести себя сдержанно, включая своих советников, тогда это прекратится. Но, скорее всего, не дойдёт, поэтому придётся уничтожить всё — все мосты, чтобы им было сложно перебрасывать вооружение и военную технику», — заключил собеседник NEWS.ru.