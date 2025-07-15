Политолог обвинил Трампа в слабоумии после заявления в адрес России

Высказанная президентом США Дональдом Трампом угроза ввести 100-процентные пошлины в отношении России в случае отсутствия урегулирования украинского конфликта может свидетельствовать о признаках слабоумия у главы Белого дома. Такое мнение в разговоре с «Абзацем» выразил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«В данной ситуации пугает не само заявление, а то, что его озвучил именно Трамп. Он всё больше напоминает [экс-президента США] Джо Байдена, который тоже оторван от реальности», — отметил эксперт.

По словам Ордуханяна, экономические связи между Москвой и Вашингтоном незначительны, поэтому возможные пошлины не окажут серьёзного влияния на российскую экономику. Зато они могут негативно отразиться на уровне жизни американцев. Кроме того, такие действия Трампа способны испортить отношения США со всеми странами, за исключением, возможно, Израиля.

«Это тотальная, стопроцентная некомпетентность. Действия, предпринимаемые Белым домом, абсолютно лишены смысла. Не раз говорилось, что западными странами управляют идиоты — и, к сожалению, Трамп теперь среди них», — заявил политолог.

Он добавил, что Россия не будет поддаваться на угрозы и манипуляции со стороны Вашингтона. В случае введения пошлин страна просто воспользуется обходными путями и альтернативными каналами.

Также Ордуханян напомнил, что во время Второй мировой войны США вели торговлю с нацистской Германией, отправляя танкеры под панамским флагом на Канарские острова, откуда груз перегружался на немецкие суда. По его мнению, Трамп должен знать об этом лучше других.