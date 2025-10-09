НАТО демонстрирует признаки антироссийской истерии в связи с гибелью собственных наёмников в зоне СВО, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, страны Альянса прибегают к угрозам из чувства мести.

Первый момент — это продвижение наших войск в зоне специальной военной операции. Второй — там мы уничтожаем военнослужащих НАТО.

«Они пытаются как-то ответить этой истерией, потому что идут гробы, а они не знают, что делать и как нам отомстить. Начинают раздувать истерию с дронами», — отметил Перенджиев.

Политолог подчеркнул и третью причину: необходимость урегулирования финансовых вопросов, поскольку экономический кризис в странах ЕС усиливается. По его словам, именно поэтому они прибегают к таким методам — чтобы поднять налоги.

В итоге, сказал он, их цель — нанести нам поражение. Для этого нужны деньги на закупку американского оружия и его поставки Киеву, а также средства на вербовку наёмников и их отправку в Украину.