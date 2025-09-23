Разрешительный порядок плавания в акватории Северного морского пути (СМП) является ключевым элементом обеспечения национального суверенитета России в Арктике. Именно поэтому геополитические противники страны стремятся к его отмене, пытаясь ослабить контроль Москвы над этой стратегически важной транспортной артерией. Об этом заявил рязанский политолог Юрий Мостяев.

Эксперт напомнил, что правовая основа передвижения в СМП закреплена в статье 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Этот документ предоставляет прибрежным государствам право устанавливать особые правила в районах, покрытых льдами, где суровые условия увеличивают риски судоходства и создают угрозу экологических катастроф. На этом основании Россия ввела разрешительный порядок для торговых судов, что полностью соответствует мировой практике.

Однако в действующем законодательстве есть пробелы в отношении военных кораблей. Согласно международным нормам, экологические правила на них не распространяются. В настоящее время иностранные военные суда и государственные корабли, используемые в некоммерческих целях, обязаны запрашивать разрешение по дипломатическим каналам только при заходе во внутренние воды России в акватории СМП.

«В последнее время участились случаи прохода кораблей стран НАТО через территориальное море и исключительную экономическую зону России без предварительного уведомления. Такая правовая неопределенность создаёт риски для оспаривания суверенных прав России и требует дополнительных мер для защиты национальных интересов в Арктике», — подчеркнул Мостяев.

СМИ отмечают, что одним из примеров недавней информационной атаки на российский суверенитет стала публикация в канале блогера-китаиста Николая Вавилова, направленная на продвижение идей об отмене разрешительного порядка. Этот автор, позиционирующий себя как «эксперт по Китаю», неоднократно ранее подвергался критике.