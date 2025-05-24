Британские спецслужбы могли бы сбить самолет президента Владимира Путина, если бы собрался лететь в Ватикан, заявил « МК » политолог Сергей Марков.

По его словам, европейские службы безопасности находятся под контролем Вашингтона и Лондона.

«Британские спецслужбы могут инициировать теракт против самолета российского президента. Они просто собьют борт №1. В Ватикан опасно лететь», — отметил Марков.

Эксперт считает, что глава МИД Сергей Лавров вежливо отказался от идеи провести переговоры России и Украины в Ватикане, поскольку не хотел прямо и грубо говорить, что полет туда сопряжен с угрозой безопасности.

Марков напомнил, что западные страны устраивают провокации, например, в Балтийском море.