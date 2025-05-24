Политолог Марков заявил, что британские спецслужбы могут сбить самолет Путина

Британские спецслужбы могли бы сбить самолет президента Владимира Путина, если бы собрался лететь в Ватикан, заявил «МК» политолог Сергей Марков.
По его словам, европейские службы безопасности находятся под контролем Вашингтона и Лондона.
Эксперт считает, что глава МИД Сергей Лавров вежливо отказался от идеи провести переговоры России и Украины в Ватикане, поскольку не хотел прямо и грубо говорить, что полет туда сопряжен с угрозой безопасности.
Марков напомнил, что западные страны устраивают провокации, например, в Балтийском море.
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