Политолог Марков указал на странность в поведении ВСУ после начала перемирия

Украинские военные прекратили огонь после вступления в силу перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь Дня Победы, написал политолог Сергей Марков в телеграм-канале .

Глава государства поручил остановить боевые действия с 8 по 10 мая.

«Армия России не стреляет. Как ни странно, ВСУ тоже не стреляет», — отметил Марков.

Эксперт напомнил, что Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии, однако украинские военные получили неофициальный приказ соблюдать его.

Реклама

Марков отметил отсутствие обстрелов и ударов дронов.

