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Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Новости России

Политолог Марков указал на странность в поведении ВСУ после начала перемирия

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Украинские военные прекратили огонь после вступления в силу перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь Дня Победы, написал политолог Сергей Марков в телеграм-канале.

Глава государства поручил остановить боевые действия с 8 по 10 мая.

«Армия России не стреляет. Как ни странно, ВСУ тоже не стреляет», — отметил Марков.

Эксперт напомнил, что Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии, однако украинские военные получили неофициальный приказ соблюдать его.

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Марков отметил отсутствие обстрелов и ударов дронов.
 

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