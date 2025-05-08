Политолог Марков указал на странность в поведении ВСУ после начала перемирия

Украинские военные прекратили огонь после вступления в силу перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь Дня Победы, написал политолог Сергей Марков в телеграм-канале.
Глава государства поручил остановить боевые действия с 8 по 10 мая.
Эксперт напомнил, что Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии, однако украинские военные получили неофициальный приказ соблюдать его.
Марков отметил отсутствие обстрелов и ударов дронов.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info