Политолог Марков рассказал, зачем Трамп удалил пост о разговоре с Путиным

Удаление поста главы Белого дома Дональда Трампа об итогах разговора с президентом России Владимиром Путиным указывает на разногласия в его окружении, предположил политолог Сергей Марков в телеграм-канале.
Накануне вечером политик убрал публикацию из соцсети Truth Social, но вскоре вернул ее без изменений.
Разговор лидеров состоялся вечером в среду и продлился более часа. Это первый раз, когда контакты президентов не анонсировали заранее.
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