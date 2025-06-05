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Новости России

Политолог Марков рассказал, зачем Трамп удалил пост о разговоре с Путиным

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Удаление поста главы Белого дома Дональда Трампа об итогах разговора с президентом России Владимиром Путиным указывает на разногласия в его окружении, предположил политолог Сергей Марков в телеграм-канале.

Накануне вечером политик убрал публикацию из соцсети Truth Social, но вскоре вернул ее без изменений.

«Это говорит видимо о борьбе в Вашингтоне вокруг интерпретации разговора с Путиным», — отметил Марков.

Разговор лидеров состоялся вечером в среду и продлился более часа. Это первый раз, когда контакты президентов не анонсировали заранее.

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