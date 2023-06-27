Политолог Марков расшифровал обращение Путина к россиянам

Известный политолог Сергей Марков в беседе в МК попытался расшифровать обращения президента России Владимира Путина к россиянам.

По его словам, глава государства охарактеризовал события минувших выходных как мятеж и предательство.

«Второе – (Евгений. – Прим. Ред.) Пригожин плохой, третье – «Вагнер» хороший. Бойцы «Вагнера» наши герои, их втянули», – отметил Марков.

Как считает эксперт, президент обозначил, что общество хорошее, правильно себя повело.

Политолог пришел к выводу, что главная задача Путина, чтобы не было крови. Если бы не договорились, то мятеж бы подавили. На этом дискуссия о Евгении Пригожине и его действиях заканчивается.