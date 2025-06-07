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Изображение от freepik
Новости мира

Политолог Марков объяснил, почему Украина отказалась от обмена телами и пленными

Алексей Самохин

По словам политолога Сергея Маркова, украинская сторона отказалась забирать тела шести тысяч погибших бойцов ВСУ из-за нехватки мест в моргах, а также из-за нежелания Владимира Зеленского раскрывать реальные потери украинской армии. Об этом он заявил в комментарии изданию NEWS.ru.

«Зеленский боится показать чудовищные потери, которые несёт украинская армия — это первое. Второе — на Украине просто не хватит мест в моргах, если тела будут переданы одномоментно. А признаться в этом он не хочет, потому что это может привести к более жёсткому сопротивлению внутри страны. Для таких потерь у ВСУ нет возможностей по захоронению», — отметил Марков.

Украинские власти не принимают во внимание чувства семей, потерявших близких на фронте. Родственники, заявил он, не смогут похоронить своих погибших, так как тела им просто не передаются.

Кроме того, как считает политолог, Украина перенесла запланированный обмен пленными из-за того, что не может собрать достаточное количество российских военнослужащих для равнозначного обмена.

«Обмен перенесён на неопределённый срок. По условиям, вместе с телами должны были прибыть группы пленных, но их вообще не оказалось. Вполне возможно, что у украинской стороны просто нет такого количества российских военнопленных, и они не в состоянии их собрать. Поэтому, скорее всего, украинские власти будут пытаться привлекать к обмену людей, которых подозревают в пророссийских взглядах», — добавил Марков.

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