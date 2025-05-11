России выгодно предложение президента Владимира Путина начать переговоры с Киевом в Стамбуле, поскольку они подразумевают демилитаризацию Украины, написал политолог Сергей Марков в телеграм-канале.
Минувшей ночью глава государства призвал к прямому диалогу с Киевом без предварительных условий на следующей неделе. Он предложил возобновить переговоры, которые были прерваны Украиной в марте 2022 года.
Эксперт напомнил, что Москва настаивает на этом с самого начала спецоперации, в то время как партия войны в Европе и Киев отрицают этот принцип.
Марков предположил, что Украина и ее кураторы отвергнут предложение Путина по этой причине и будут требовать сначала полного перемирия.
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