Россия должна потребовать на переговорах от Украины возвращение Дня защиты детей 1 июня, написал политолог Сергей Марков в телеграм-канале.

Незадолго до этого стало известно, что Владимир Зеленский перенес праздник на 20 ноября, как в Евросоюзе.

«Восстановление Дня защиты детей 1 июня должно стать частью требований России к мирному соглашению», — отметил Марков.

Эксперт назвал решение Зеленского частью системы насильственной отмены русской идентичности.

Марков добавил, что сейчас некому защитить права жителей Украины, кроме России.