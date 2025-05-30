Россия должна потребовать на переговорах от Украины возвращение Дня защиты детей 1 июня, написал политолог Сергей Марков в телеграм-канале.
Незадолго до этого стало известно, что Владимир Зеленский перенес праздник на 20 ноября, как в Евросоюзе.
Эксперт назвал решение Зеленского частью системы насильственной отмены русской идентичности.
Марков добавил, что сейчас некому защитить права жителей Украины, кроме России.
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