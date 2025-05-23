Политолог Марков назвал цель массового налета дронов ВСУ на Россию

Украина устроила массовый налет дронов на Россию в попытке сорвать авиасообщение в стране, предположил политолог Сергей Марков в телеграм-канале .

По его мнению, таким образом Владимир Зеленский нарушает договоренность, которая действовала на протяжении трех лет с начала СВО.

«Цель атак это сорвать авиасообщение Москвы с Россией и миром», — отметил Марков.

Автор публикации обратил внимание, что массовые атаки БПЛА на Москву происходят раз в две недели: 6 и 7 мая, а также 21 и 22 мая.

Марков допустил, что тенденция сохранится. При этом он ожидает ответ России на действия ВСУ.