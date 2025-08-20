Президент Украины Владимир Зеленский может либо сорвать переговоры с Россией, либо, наоборот, согласиться с подходом американского лидера Дональда Трампа, чтобы обезопасить своё политическое будущее. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

Политолог считает, что существует два возможных сценария. Первый — «отчаянная попытка сорвать договорённости с риском вызвать гнев Трампа». В этом случае Зеленский, по мнению Кашина, будет намеренно затягивать переговоры и выдвигать всё новые и новые условия. С этим же эксперт связывает и рост террористической активности Украины на территории России, включая атаки беспилотников и попытки взрыва Крымского моста.

Второй сценарий, по словам Кашина, — это стремление Зеленского обеспечить своё политическое выживание, согласившись с подходом Трампа.