Вторник, 16 сентября, 2025
14.9 C
Рязань
Новости России

Политолог Гуреев объяснил главные ошибки Запада с санкциями против России 

Алексей Самохин
Изображение от cookie_studio на Freepik

Постпреды стран Евросоюза убрали с повестки обсуждение новых санкций против России. Почему? Потому что предыдущие — не сработали. Более того, некоторые из них ударили по тем, кто их и вводил. Об этом — политолог Данила Гуреев в разговоре с «Царьградом».

Всё началось ещё в эпоху холодной войны. Тогда Советский Союз был главной угрозой для США и Западной Европы. Чтобы понять врага, открывали целые университеты. Изучали советологию — науку о СССР. Всё серьёзно: политика, экономика, культура, идеология. Надо было знать, с кем имеешь дело.

А потом холодная война закончилась. И вместе с ней — интерес к России как к объекту изучения. Университеты закрылись. Кафедры сократили. Специалисты ушли в небытие. Не то чтобы Россия перестала быть «врагом» — но уже не таким, чтобы ради неё держать штат аналитиков.

Пока не наступил 2014 год. А потом — 2022-й. И вдруг всем срочно понадобилось вводить санкции. Много. Быстро. Жёстко. Цель — навредить российской экономике. А как? Никто не знал. Потому что тех, кто мог бы подсказать — давно не было. Ни экономистов, ни политологов, ни историков — специалистов по России просто не осталось.

Вот и начали вводить — как придётся. «От балды», как говорит Гуреев. Главное — сделать вид, что что-то делается. Запретили «Макдональдс». Закрыли «Икею». Отозвали «Мерседес». Думали: лишим русских «благ цивилизации» — и те, как в 1991-м, пойдут свергать власть. Не пошли.

Первая ошибка — выстрел в молоко. Санкции не возымели эффекта. Потому что Россия за 30 лет изменилась. Люди — тоже. То, что работало против СССР, не сработало против России.

Тогда решили ударить по элите. Заморозили активы. Закрыли границы. Лишили виз. Думали — элита испугается, сбежит, предаст. Не сбежала. Наоборот — осталась. Потому что, когда все мосты сожжены, выбор один: быть с Россией или остаться ни с чем.

Вторая ошибка — выстрел себе в колено. Европейцы сами разорвали контакты, которые раньше использовали для влияния. Теперь говорить не с кем. Давить — не на кого.

Третий этап — ударили по экономике. По энергетике. По торговле. Но тут возникла проблема: Россия поставляла газ и нефть — Европа платила. Это была взаимовыгодная сделка. Односторонний запрет — это не удар по России. Это отказ от собственного ресурса. От собственной стабильности.

Третья ошибка — выстрел в висок.

Теперь в ЕС спорят. Венгрия и Словакия прямо говорят: санкции — не про угрозу России. Россия найдёт других покупателей. А вот Европа — найдёт ли других поставщиков? Особенно дешёвых? Вопрос открыт.

За кадром — Франция наращивает закупки российского газа. Германия — тоже. И другие страны — тоже. Публично — риторика «ястребов»: Кая Каллас, Фридрих Мерц — требуют новых санкций, разрыва связей. За кулисами — экономика диктует другое. Без российских ресурсов — холодно. Дорого. Нестабильно.

Вот и получается: политики торопятся. Экономика — нет. И каждый новый пакет санкций — это не шаг к победе. Это риск. Для них самих.

Гуреев резюмирует: если продолжать в том же духе — следующий выстрел будет не в ногу. А в висок. И держать пистолет будет сам Евросоюз.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».
Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.
Новости России

Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация

Последние новости

Новости России

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачеву с головой 
Новости России

Соцфонд России: с 2026 года страховые пенсии будут индексировать два раза в год

В 2025 году страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%. Социальные — на 14,75%.
Общество

Карту мест, где можно бесплатно подключиться к точкам Wi-Fi, разработали в Рязанской области

Подключиться к бесплатному Wi-Fi можно в территориальных отделах МФЦ, учреждениях культуры и спорта, ТРЦ, общепитах и отделениях банков.
Общество

Более 60 рязанских первичных отделений Движения Первых одержали победу и стали призёрами федерального конкурса — Павел Малков

Губернатор Павел Малков отметил, что на сегодня в Движение Первых вступили более 87 тысяч школьников – это 70% от общего числа рязанцев в возрасте от 7 до 17 лет
Власть и политика

Павел Малков: Необходимо использовать преимущества онлайн-платформ при госзакупках

Павел Малков отметил, что необходимо расширить доступ субъектов МСП к госзакупкам с помощью использования онлайн-платформ. Большая часть таких закупок имеет небольшие объемы
Новости России

Суд в Сочи приговорил 22-летнего к колонии за разврат и склонение к наркотикам

Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних (ч.4 ст.134, ч.1 ст.135 ч.1 ст.137 УК РФ) и склонении одной из них к потреблению наркотических средств (п. «а» ч.3 ст.230 УК РФ).
Культура и события

Павел Малков принял участие в открытии выставки «Надежда Хвощинская: по праву таланта»

В экспозиции представлены предметы из Государственного музея истории российской литературы им. Даля, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного музея А.С. Пушкина, музеев Рязанской области и научной библиотеки имени Горького.
Общество

Больше всего времени рязанки тратят на сон и уход за собой — Рязаньстат

В выходные женщина в среднем спит на 1 час дольше, полчаса отводят на неотложные рабочие моменты.