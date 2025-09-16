Постпреды стран Евросоюза убрали с повестки обсуждение новых санкций против России. Почему? Потому что предыдущие — не сработали. Более того, некоторые из них ударили по тем, кто их и вводил. Об этом — политолог Данила Гуреев в разговоре с «Царьградом».

Всё началось ещё в эпоху холодной войны. Тогда Советский Союз был главной угрозой для США и Западной Европы. Чтобы понять врага, открывали целые университеты. Изучали советологию — науку о СССР. Всё серьёзно: политика, экономика, культура, идеология. Надо было знать, с кем имеешь дело.

А потом холодная война закончилась. И вместе с ней — интерес к России как к объекту изучения. Университеты закрылись. Кафедры сократили. Специалисты ушли в небытие. Не то чтобы Россия перестала быть «врагом» — но уже не таким, чтобы ради неё держать штат аналитиков.

Пока не наступил 2014 год. А потом — 2022-й. И вдруг всем срочно понадобилось вводить санкции. Много. Быстро. Жёстко. Цель — навредить российской экономике. А как? Никто не знал. Потому что тех, кто мог бы подсказать — давно не было. Ни экономистов, ни политологов, ни историков — специалистов по России просто не осталось.

Вот и начали вводить — как придётся. «От балды», как говорит Гуреев. Главное — сделать вид, что что-то делается. Запретили «Макдональдс». Закрыли «Икею». Отозвали «Мерседес». Думали: лишим русских «благ цивилизации» — и те, как в 1991-м, пойдут свергать власть. Не пошли.

Первая ошибка — выстрел в молоко. Санкции не возымели эффекта. Потому что Россия за 30 лет изменилась. Люди — тоже. То, что работало против СССР, не сработало против России.

Тогда решили ударить по элите. Заморозили активы. Закрыли границы. Лишили виз. Думали — элита испугается, сбежит, предаст. Не сбежала. Наоборот — осталась. Потому что, когда все мосты сожжены, выбор один: быть с Россией или остаться ни с чем.

Вторая ошибка — выстрел себе в колено. Европейцы сами разорвали контакты, которые раньше использовали для влияния. Теперь говорить не с кем. Давить — не на кого.

Третий этап — ударили по экономике. По энергетике. По торговле. Но тут возникла проблема: Россия поставляла газ и нефть — Европа платила. Это была взаимовыгодная сделка. Односторонний запрет — это не удар по России. Это отказ от собственного ресурса. От собственной стабильности.

Третья ошибка — выстрел в висок.

Теперь в ЕС спорят. Венгрия и Словакия прямо говорят: санкции — не про угрозу России. Россия найдёт других покупателей. А вот Европа — найдёт ли других поставщиков? Особенно дешёвых? Вопрос открыт.

За кадром — Франция наращивает закупки российского газа. Германия — тоже. И другие страны — тоже. Публично — риторика «ястребов»: Кая Каллас, Фридрих Мерц — требуют новых санкций, разрыва связей. За кулисами — экономика диктует другое. Без российских ресурсов — холодно. Дорого. Нестабильно.

Вот и получается: политики торопятся. Экономика — нет. И каждый новый пакет санкций — это не шаг к победе. Это риск. Для них самих.

Гуреев резюмирует: если продолжать в том же духе — следующий выстрел будет не в ногу. А в висок. И держать пистолет будет сам Евросоюз.