Президент США Дональд Трамп выступил с рядом жёстких заявлений в адрес России под влиянием «ястребов» внутри собственной партии. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его мнению, Трамп стремится сбалансировать внешнеполитическую позицию, избегая обвинений в мягкости по отношению к Москве, но при этом не разрушая переговорный процесс.

«Можно сказать, что Трампу было важно публично ужесточить риторику в отношении России, так как его часто обвиняют в том, что он якобы не оказывает давления на Москву. Это — часть публичной политической игры. Он отбивается от давления ястребов в своей партии и в Вашингтоне в целом, но при этом старается не подрывать диалог с Россией», — пояснил эксперт.

Дудаков подчеркнул, что слова Трампа зачастую расходятся с его реальными шагами, и не стоит ожидать резкой эскалации в отношениях между США и Россией.

Что касается озвученного ранее ультиматума о введении пошлин через 50 дней, эксперт считает, что даже если меры будут приняты, они, скорее всего, окажутся ограниченными.

«Если пошлины и введут, то, скорее всего, с множеством исключений — для разных категорий товаров и для стран, которые одновременно торгуют и с Россией, и с США», — заявил эксперт.

Дудаков также прокомментировал ситуацию с возможными поставками американского оружия Украине. По его словам, в этом направлении тоже пока больше вопросов, чем конкретных решений.

«Многие европейские страны не спешат закупать вооружения у США и отправлять их на Украину. Поэтому по линии военной помощи ситуация остаётся неопределённой», — резюмировал политолог.