Среда, 16 июля, 2025
24 C
Рязань
Новости мира

Политолог Дудаков: Жёсткая риторика Трампа по России — результат давления однопартийцев

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Президент США Дональд Трамп выступил с рядом жёстких заявлений в адрес России под влиянием «ястребов» внутри собственной партии. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его мнению, Трамп стремится сбалансировать внешнеполитическую позицию, избегая обвинений в мягкости по отношению к Москве, но при этом не разрушая переговорный процесс.

«Можно сказать, что Трампу было важно публично ужесточить риторику в отношении России, так как его часто обвиняют в том, что он якобы не оказывает давления на Москву. Это — часть публичной политической игры. Он отбивается от давления ястребов в своей партии и в Вашингтоне в целом, но при этом старается не подрывать диалог с Россией», — пояснил эксперт.

Дудаков подчеркнул, что слова Трампа зачастую расходятся с его реальными шагами, и не стоит ожидать резкой эскалации в отношениях между США и Россией.

Что касается озвученного ранее ультиматума о введении пошлин через 50 дней, эксперт считает, что даже если меры будут приняты, они, скорее всего, окажутся ограниченными.

«Если пошлины и введут, то, скорее всего, с множеством исключений — для разных категорий товаров и для стран, которые одновременно торгуют и с Россией, и с США», — заявил эксперт.

Дудаков также прокомментировал ситуацию с возможными поставками американского оружия Украине. По его словам, в этом направлении тоже пока больше вопросов, чем конкретных решений.

«Многие европейские страны не спешат закупать вооружения у США и отправлять их на Украину. Поэтому по линии военной помощи ситуация остаётся неопределённой», — резюмировал политолог.

Самые читаемые материалы

Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.
Погода

Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

В Москве, Подмосковье и соседних регионах её стоит ждать к концу недели.
Новости России

Четверо вологжан, погибших ночью в ДТП, были родственниками

Четверо жителей Вологодской области, погибших в ДТП минувшей ночью,...
Общество

Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные изучают, что скрывает в себе захоронение.
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.

Последние новости

Происшествия

Труп мужчина подняли из пруда в Скопинском районе

В Скопинском районе в местном пруду рядом с населенным пунктом Корневое нашли тело без признаков жизни. Спасатели подняли труп мужчины.
Происшествия

Натурализованный иностранец, работавший курьером мошенников, пойдёт под суд в Рязани 

Фигурантом дела является 19-летний уроженец одной из стран Закавказья, впоследствии получивший российское гражданство и обучавшийся в одном из колледжей Москвы.
Интересное

Ретроградный Меркурий с 18 июля: кто из знаков зодиака рискует потерять любовь

Этот астрологический период несёт повышенную напряжённость в отношениях. Однако, зная свои слабые стороны и действуя с осознанностью, можно избежать серьёзных конфликтов. Главное — терпение, эмпатия и готовность слушать друг друга.
Новости России

Священник РПЦ предложил запретить День Нептуна и заменить его на праздник с христианским содержанием

По словам Лукьянова, язычество несёт идею разделения, множества богов и моральной относительности, тогда как христианское мировоззрение исторически объединяло Россию
Новости России

Российская чиновница умерла после субботника в жару 

Медики сообщили, что причиной смерти стал острый панкреатит, но сын считает, что его мать скончалась из-за жары. Ранее женщина не жаловалась на поджелудочную железу.  
Общество

Число строящихся домов с эскроу-счетами в России превысило 16 тысяч

Этот механизм обеспечивает защиту средств граждан от недобросовестных подрядчиков и повышает надёжность сделок при возведении частных домов.
Кино и ТВ

Стартовали съёмки фильма «Колобок» — спин-оффа киновселенной «Последний богатырь»

Главным героем новой сказочной комедии станет Колобок — харизматичный и дерзкий персонаж, уже знакомый зрителям по предыдущим фильмам франшизы.
Новости России

Тату-мастер объяснил значение новой татуировки экс-прокурора Поклонской

На спине бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской появилась новая татуировка — Мировое древо, окружённое руническими символами.