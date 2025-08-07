Политолог Баширов назвал встречу с Уиткоффом победой Путина

Встреча со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом стала победой для президента России Владимира Путина, написал политолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов в телеграм-канале.

По его мнению, американский дипломат «убил киевские ожидания», поскольку Дональд Трамп ничего не пообещал и не решил в ходе этих переговоров.

Политолог считает, что теперь команда Трампа будет переваривать итоги визита, таким образом американский лидер подвесил ситуацию.

Баширов добавил, что президент США утратил интерес к конфликту на Украине, он для него больше не приоритетен.