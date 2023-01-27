Пятница, 27 января, 2023
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Политолог Баранчик нашёл подтверждение сатанизма западных элит

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Юрий Баранчик. Фото: t.me/barantchik

Политолог Юрий Баранчик в своём телеграм-канале привёл несколько фактов, которые, по его мнению, подтверждают сатанизм западных элит и того «прекрасного будущего», в которое они ведут человечество.

Первый факт. В штате Северная Дакота (США) создают отдельные классы для детей, которые считают себя животными. Учиться они не будут.

Второй факт. «Инженер Тору Уэда из Японии купил костюм гигантского волка у компании, которая создает костюмы и модели для телевидения и кино. Надевая его, японец перестаёт чувствовать себя человеком.

— То есть тренд на дегуманизацию и расчеловечивание очевиден и идет на Западе полным ходом, — отмечает Баранчик.

По мнению эксперта, останавливаться на полпути в борьбе с сатанизмом ни в коем случае нельзя. Борьба должна идти до полной победы.

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