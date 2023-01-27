Политолог Баранчик нашёл подтверждение сатанизма западных элит

Политолог Юрий Баранчик в своём телеграм-канале привёл несколько фактов, которые, по его мнению, подтверждают сатанизм западных элит и того «прекрасного будущего», в которое они ведут человечество.

Первый факт. В штате Северная Дакота (США) создают отдельные классы для детей, которые считают себя животными. Учиться они не будут.

Второй факт. «Инженер Тору Уэда из Японии купил костюм гигантского волка у компании, которая создает костюмы и модели для телевидения и кино. Надевая его, японец перестаёт чувствовать себя человеком.

— То есть тренд на дегуманизацию и расчеловечивание очевиден и идет на Западе полным ходом, — отмечает Баранчик.

По мнению эксперта, останавливаться на полпути в борьбе с сатанизмом ни в коем случае нельзя. Борьба должна идти до полной победы.