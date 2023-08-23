Политолог Алексей Ванифатов предложил создать в России «антидроновые отряды»

Политолог считает, что участившиеся атаки на Московскую область требуют новых мер реагирования.

Ванифатов предложил создать «антидроновые отряды», которые после необходимого обучения будут отслеживать вражеские БПЛА и не причинять урон городской инфраструктуре.

Разместить их политолог предложил ближе к границе России, чтобы не допустить прилета беспилотников в Москву.

«В такие отряды могут входить люди, состоящие на воинском учете, у которых нет медицинских противопоказаний: плохого зрения или психологических расстройств. Подчинение этих отрядов можно отнести к Росгвардии, а участие поощрять денежными выплатами и льготами», — отметил Ванифатов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».