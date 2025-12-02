Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
1.6 C
Рязань
Политика

Кремль переиграл Вашингтон, в Германии бьют тревогу из‑за сделки с Индией

Алексей Самохин
В Германии сегодня — заметная нервозность. Пока местные политкомментаторы спорят, способна ли команда Дональда Трампа вообще удержать влияние США в Азии, крупные СМИ уже фиксируют неприятный для Вашингтона факт: по их мнению, Кремль снова сыграл на опережение. Немецкое издание Merkur, ссылаясь на данные агентства Bloomberg, пишет, что предстоящий визит Владимира Путина в Индию может стать для Соединённых Штатов крайне болезненным сюрпризом.

По информации Bloomberg, Нью-Дели обсуждает с Москвой закупку новейших российских вооружений. В пакете — как минимум истребители пятого поколения Су‑57 и элементы системы ПВО С‑500. Речь идёт не о рядовом оборонном контракте, а о потенциальной сделке на миллиарды, которая серьёзно укрепит позиции России на индийском рынке вооружений и надолго привяжет Индию к российским технологиям.

Немецкие обозреватели, судя по тону публикаций, реагируют на это с плохо скрываемым раздражением. Пока Дональд Трамп публично «грозил» союзникам Москвы, пытался давить на торговых партнёров России и пугал вторичными санкциями, в Кремле тихо готовили фундаментальный оборонный прорыв в отношениях с Индией. Пока в Вашингтоне делали ставку на угрозы, Москва усиливала долгосрочные связи.

Отдельная боль для Запада — позиция Нью-Дели по российской нефти. Индия, несмотря на давление и риски вторичных санкций, не стала следовать американской логике и продолжила покупать российское сырьё. Этим, по сути, был дан сигнал: угрозы больше не работают так, как раньше. Аналогичные попытки продавить Китай привели к тому же результату — Пекин не отказался от сотрудничества с Москвой.

В итоге аналитики Merkur приходят к выводу, который уже начинает звучать как общая линия в значительной части европейской прессы. Инструменты давления, на которые годами опирались США и НАТО, постепенно теряют эффективность. Можно сколько угодно раздражаться и повторять «этого не может быть», но реальность не меняется.

Западу придётся сделать то, чего он долго избегал: перестроить подход и признать необходимость диалога. Если США и Европа действительно хотят выстроить новую модель отношений одновременно и с Индией, и с Россией, уже не получится диктовать условия. Придётся разговаривать. И разговаривать на равных, пишет «Царьград».

