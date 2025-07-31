В странах Восточной Европы усиливается беспокойство по поводу возможной «колоссальной сделки» между президентом США Дональдом Трампом и Кремлём. Возможно, готовится соглашение, которое, может радикально изменить геополитическую обстановку.

Как сообщает Politico, Трамп рассматривает возможность предложить России масштабное экономическое соглашение в обмен на договорённость по Украине. Дипломаты уже прозвали такую инициативу «кувалдой», способной проломить выстроенную Евросоюзом экономическую блокаду в отношении РФ.

По информации издания, опасения основаны на оценках как бывших, так и действующих дипломатов из Восточной Европы, а также мнениях американских аналитиков. Несмотря на то, что в последнее время Трамп ужесточил риторику в адрес президента РФ Владимира Путина, эксперты считают, что в решающий момент он может пойти на крупные уступки ради достижения своих целей.

Гипотетическое соглашение, которое уже называют «кувалдой», может не только разрушить торговую стратегию Запада, но и фактически свести на нет политику экономического давления на Россию, которую Евросоюз выстраивал на протяжении последних лет. Это будет означать, что США, действуя в одиночку, обнулят усилия своих европейских союзников, создав новый экономический альянс с Москвой — в обход Брюсселя.

Таким образом, потенциальная сделка может не только подорвать единство западной коалиции, но и стать самым значимым пересмотром отношений с Россией за последние десятилетия, оставив Евросоюз в роли стороннего наблюдателя, пишет «Московский комсомолец».