Президент США Дональд Трамп при урегулировании международных конфликтов, помимо прекращения огня, стремится обеспечить экономическую выгоду для американского бизнеса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, во всех ключевых вопросах Трамп следует принципу «Америка прежде всего». Так он действовал при посредничестве в конфликтах между Азербайджаном и Арменией, а также при урегулировании разногласий между Пакистаном и Индией.

«Каждое из этих мирных соглашений принесло Америке определённую экономическую выгоду», — отметил неназванный источник.

Он предполагает, что аналогичный подход будет использован и при подготовке мирной сделки по Украине. Такая стратегия закрепляет за Трампом имидж «глобального миротворца» и одновременно защитника интересов национального бизнеса.

Ранее сообщалось, что американские власти заинтересованы в соглашении с Россией по редкоземельным металлам. The Telegraph писала, что Вашингтон готовит «экономические компромиссы», которые может предложить Москве для прекращения боевых действий на Украине. Среди них — совместная разработка недр на Аляске и возможное смягчение санкций против российской авиаотрасли.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточняла, что Трамп не намерен вводить новые экономические ограничения против России, рассчитывая на скорое урегулирование конфликта, пишет «Лента.ру».